Александр Олешко дал концерт с участием маленьких артистов, несмотря на ситуацию с коронавирусом в России. Мероприятие состоялось в обновленном Доме актера.

Александр Олешко дал концерт с участием маленьких артистов, несмотря на ситуацию с коронавирусом в России. Мероприятие состоялось в обновленном Доме актера.Актер сообщил в своем инстаграм-аккаунте, что успел выполнить обещание. Он отметил, что из-за коронавируса в Москве ситуация оказалась непростой.В день его сольного концерта от выступлений отказались все приглашенные гости мероприятия. Но, несмотря на это, двухчасовое выступление Александра Олешко все равно состоялось.По словам телеведущего, зал был заполнен на 98%. Он заверил, что маленькие актеры вышли на сцену по согласованию с их родителями. Хотя можно справедливо предположить, что риск заражения коронавирусом на массовом мероприятии немалый. Отметим, в России зафиксировано уже около ста случаев заражения COVID-19.16 Мар 2020 в 8:14 PDTпоблагодарил всех, кто помог ему организовать мероприятие. Он сказал, что в этот непростой момент многие проявили себя как настоящие профессионалы.Отметим, что многие звезды прокомментировали свое отношение к эпидемии в соцсетях. Некоторым пришлось поменять планы из-за атаковавшей мир заразы. Так, ряд артистов отменили поездки за границу.