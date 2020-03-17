Инвесторов не успокаивает снижение ставок на фоне неопределенности с коронавирусом.

Австралийский ASX 200 начал торговую сессию 16 марта резким падением на 7,6%. При этом финансовый субиндекс упал на 9%. Лидерами падения стали банки: бумаги банковской группы Австралии и Новой Зеландии упали на 10,21%, Commonwealth Bank Австралии просел на 8,38%, акции Westpac рухнули на 9,46%, а National Australia Bank — на 9,8%.Азиатские рынки поддержали тренд: торги практически на всех площадках региона открылись снижением. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 2,5% на открытии, несмотря на решение местного регулятора снизить вслед за ФРС базовую ставку до 0,86%. Акции материкового Китая также в минусе: индекс Шанхайской биржи просел на 0,81%, а Шэньчжэньской — на 1,046%. Южнокорейский KOSPI теряет 0,92%.Относительным исключением стали японские Nikkei 225 и Topix, периодически поднимающиеся в "зеленую зону". Тем не менее в целом индекс MSCI Asia ex-Japan снизился на 2,57%, отразив негативный настрой инвесторов региона.Дополнительное давление на рынок оказала статистика из Китая. Пекин отчитался о падении промпроизводства в январе-феврале на 13,5%. Кроме того, опросы показали общий рост безработицы в городских поселениях в феврале до 6,2%. При этом в 31 крупном городе Китая, по данным Национального бюро статистики, уровень безработицы составил 5,7%.