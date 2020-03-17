Банк Японии на внеплановом заседании в понедельник еще больше смягчил денежно-кредитную политику для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса, пишет Reuters.

Банк Японии на внеплановом заседании в понедельник еще больше смягчил денежно-кредитную политику для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса, пишет Reuters.При этом ключевые параметры монетарной политики остались неизменными.Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ была сохранена на уровне минус 0,1%. Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около 0%."Банк Японии при необходимости примет дополнительные меры по смягчению денежно-кредитной политики без колебаний и будет внимательно следить за последствиями эпидемии коронавируса", — говорится в заявлении регулятора.Банк Японии решил создать новую кредитную программу для предоставления однолетних займов с нулевой ставкой финансовым учреждениям в целях стимулирования кредитования фирм, пострадавших от вспышки вируса.Центробанк также удвоит покупки биржевых индексных фондов (EFT). Прежний целевой показатель покупок составлял 6 триллионов иен ($56 миллиардов) в год. Теперь он будет увеличен до 12 триллионов иен в год.Кроме того, регулятор удвоит объемы покупок фондов недвижимости (J-REIT) до 180 миллиардов иен в год.Центральный банк выделит 2 триллиона иен на дополнительные закупки коммерческих бумаг и корпоративных облигаций.В воскресенье Федеральная резервная система США экстренно снизила базовую процентную до уровня 0-0,25% и объявила о запуске масштабной программы количественного смягчения, чтобы противостоять угрозе коронавируса для экономики.Центробанки США, еврозоны, Канады, Великобритании, Японии и Швейцарии также договорились предпринять скоординированные действия для усовершенствования предоставления ликвидности через долларовые своп-линии.