Организаторы ралли-марафона Шелковый путь приняли решение сократить маршрут гонки и провести его только на территории России. Этапы автомногодневки в Китае и Казахстане отменены из-за пандемии коронавируса.

Организаторы ралли-марафона "Шелковый путь" приняли решение сократить маршрут гонки и провести его только на территории России. Этапы автомногодневки в Китае и Казахстане отменены из-за пандемии коронавируса."Распространение коронавируса COVID-19, охвативший все континенты мира, вынуждает организаторов спортивных мероприятий вносить изменения в свои первоначальные планы, — приводит сообщение организаторов РИА Новости. – Не станет исключением и международное ралли "Шелковый путь", проведение которого в 2020 году было запланировано в России, Казахстане и Китае"."Для предотвращения рисков, связанных с эпидемией, и в целях обеспечения успешного проведения грядущего юбилейного выпуска ралли "Шелковый путь" решено провести его полностью на территории России. Гонка стартует на Красной площади в Москве третьего июля, а финиширует 11 июля в Казани".Напомним, что о возможных изменениях в маршруте ралли-рейда сообщалось еще в феврале.