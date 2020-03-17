Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил о том, что намеченный на март-апрель чемпионат России по биатлону перенесен. Теперь его проведение запланировано на ноябрь-декабрь 2020 года. Причина переноса – распространение коронавируса.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил о том, что намеченный на март-апрель чемпионат России по биатлону перенесен. Теперь его проведение запланировано на ноябрь-декабрь 2020 года. Причина переноса – распространение коронавируса."Руководствуясь решениями Роспотребнадзора, министерства спорта и губернатора ХМАО в связи с угрозой распространения коронавируса, в марте чемпионат России проводить мы точно не будем", — заявил Драчев, слова которого приводит ТАСС.По его признанию в конце года турнир будет проходить в ином формате, отличающимся от нынешнего. В ноябре-декабре чемпионат России будет разделен на две части: сначала состоятся личные гонки, после — эстафеты. По их итогам и будет сформирован состав сборной России на этапы Кубка мира и Кубка IBU.