Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что на территории государства был зафиксирован 21 новый случай заражения коронавирусом COVID-2019. Таким образом, общее ..

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что на территории государства был зафиксирован 21 новый случай заражения коронавирусом COVID-2019. Таким образом, общее число заболевших в стране составило 114 человек, передает "".Голикова обратила внимание, что большинство зараженных подхватили вирус за рубежом. Многие из них недавно вернулись из Италии, Франции, Германии, Австрии и других европейских стран, где произошли масштабные вспышки эпидемии. На территории России инфекция заразила лишь десять человек.