По словам авторов, новый подход позволит получить неограниченное количество сосудов для трансплантации, а риск их отторжения организмом пациента будет минимальным.

Команда исследователей из Университета Миннесоты опробовала новый подход к выращиванию человеческих кровеносных сосудов. Он позволит получить неограниченное количество сосудов для трансплантации, при этом риск отторжения будет сведён к минимуму.Учёным давно известно, что физиология человека имеет много общего с физиологией свиней, поэтому последние часто выступают моделями для разработки и тестирования различных препаратов и стратегий лечения.В ходе новой работы команда попробовала вырастить человеческие кровеносные сосуды в организме свиньи.Специалисты получили зрелые клетки кожи пациента и перепрограммировали их в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК), дающие начало эндотелиальным клеткам. Последние, напомним, выстилают внутреннюю поверхность сосудов.Полученные ИПСК вводили в эмбрион свиньи, а его подсаживали к суррогатной матери.В первой фазе испытания зародыш развивался в течение 27 дней. Никаких нецелевых эффектов не было обнаружено, все эндотелиальные клетки были человеческого происхождения.Команда полагает, что доказала состоятельность своей концепции, и теперь ожидает одобрения для дальнейшего исследования эмбриона на более поздних стадиях беременности.По задумке учёных, их методика позволит получать жизнеспособных поросят с кровеносными сосудами, которые будут точно соответствовать сосудам каждого конкретного пациента, ожидающего трансплантации. Таким образом, после операции человеку не нужно будет принимать иммунодепрессанты — препараты для искусственного угнетения иммунитета.Авторы надеются, что их подход поможет пациентам с многими хроническими и неизлечимыми заболеваниями, требующими пересадки органов, а также пациентам с повреждением периферических артерий, к примеру, вследствие курения или диабета (во многих случаях такой недуг приводит к ампутации конечностей).Научная статья по итогам этой работы представлена в журнале Nature Biotechnology.Кстати, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали об универсальных бесклеточных кровеносных сосудах и о протезах сосудов с клетками пациентов и лекарствами.