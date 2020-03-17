Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес дату проведения чемпионата Европы по футболу с 2020 на 2021 год. Причиной вновь стала пандемия коронавируса COVID-2019. Как пишет ..

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес дату проведения чемпионата Европы по футболу с 2020 на 2021 год. Причиной вновь стала пандемия коронавируса COVID-2019.Как пишет телеграм-канал Life Shot, к такому решению организаторы пришли после того, как были отменены или перенесены несколько национальных чемпионатов. В УЕФА отметили, что перенос турнира позволит завершить региональные соревнования и избежать финансовых потерь.