Занятия в столичных школах с 21 марта по 12 апреля отменены, но при этом сохранится возможность посещения детских садов и школ для дошкольников и учащихся 1-4 классов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Занятия в столичных школах с 21 марта по 12 апреля отменены, но при этом сохранится возможность посещения детских садов и школ для дошкольников и учащихся 1-4 классов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По просьбам родителей с первого по четвертый классы будут открыты дежурные группы численностью до 12 человек. Перед занятиями детям измерят температуру тела, в помещениях учебных заведений будет проводиться регулярная дезинфекция."Мы понимаем, что не у всех есть возможность сидеть с ребенком дома или оставить его с бабушками или нянями", – цитирует Анастасию Ракову АГН "".В дошкольных группах сохранится свободное посещение. Родители сами могут решить, вести ли ребенка в детский сад, рассказала заместитель градоначальника.При этом она напомнила о мерах, которые приняты руководством города для недопущения распространения коронавируса: до особого распоряжения занятия по программе "Московское долголетие" в образовательных учреждениях отменены, повременить придется и с мероприятиями, в которых принимают участие более 50 человек.Напомним, что на 17 марта в России зафиксировано 93 случая заражения COVID-19. Большинство случаев – привозные. Ситуация с эпидемией находится под пристальным контролем городских властей, прибывшие из стран с небагополучной эпидемиологической обстановкой проходят проверку в аэропортах.