Дочь олигарха Александра Чигиринского Мария опровергла сообщения ряда СМИ о том, что у нее якобы подтвержденный коронавирус, который она привезла из Куршевеля. Мария сообщила, что симптомов у нее нет, но вся семья на всякий случай самоизолировалась.

Дочь олигарха Александра Чигиринского Мария опубликовала в своем "Инстаграме" пост, в котором прокомментировала сообщения ряда СМИ о том, что у нее якобы "подтвержденный коронавирус".В публикациях отмечалось, что Мария Чигиринская отдыхала в Куршевеле. Накануне она прилетела в аэропорт Внуково на частном самолете, и сразу после этого ее, а также шестерых других пассажиров и экипаж отправили в больницу на карантин.Мария написала, что симптомов этой болезни у нее и ее знакомых нет. Это, как пишет Чигиринская, "только меры предосторожности, чтобы не подвергать опасности ни свое, ни чужое здоровье", поскольку многие ее друзья и знакомые заразились новым коронавирусом, а она оказалась в числе "контактируемых",Она также сообщила, что после прилета из Куршевеля их в срочном порядке обязали сдать экспресс-тесты, не выходя из самолета, и сейчас они ждут результатов."Вся наша семья самоизолируется, пока ситуация с вирусом не успокоится", — написала Мария Чигиринская, посоветовав "меньше читать "светские" СМИ" и в случае необходимости задавать ей вопросы лично.