Экономисты аналитического агентства Эксперт РА подготовили два сценария развития событий в экономике России – при цене нефти $40-45 и $35 за баррель.

Экономисты аналитического агентства "Эксперт РА" подготовили два сценария развития событий в экономике России – при цене нефти $40-45 и $35 за баррель.Ситуация в мире меняется с каждым днем: центр пандемии переместился из родины коронавируса – Китая – в Европу. Власти Китая заявили о победе над эпидемией, а власти США и Европы только готовятся к худшему.Это привело к падению спроса на топливо и ускорило снижение цены нефти на мировых биржах. Экономика России по-прежнему во многом зависит от цен на нефть, поэтому экономисты не ожидают роста ВВП России.Сейчас курс доллара превысил 74 руб., а евро – 83 руб. Снижение курса рубля и цены нефти "приведет к ускорению инфляционных процессов и превышению таргета, установленного Банком России в 4%", прогнозируют в "Эксперт РА".Такая ситуация может заставить ЦБ повысить ключевую ставку на 1-1,5 процентного пункта до конца 2020 года. В этом случае темп российской экономики (ВВП) достигнет нуля, тогда как ранее ожидался рост на 1%."Эксперт РА" называет этот прогноз "наиболее вероятным, поэтому все прогнозные значения исследования приведены исходя из этих предпосылок"."Эксперт РА" не исключает и реализации кризисного сценария. По мнению экономистов, в ближайшие два месяца выбор сценария будет определяющим.По оценкам "Эксперт РА", Банк России продолжит поддерживать курс рубля до конца апреля, "после чего ослабит или прекратит валютные интервенции".К этому моменту прояснится ситуация с пандемией и со спросом на рынке нефти. С 1 апреля официально прекращается соглашение ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Если не возобновится сделка ОПЕК+, то "нефтяные цены ждет очередной период снижения", прогнозируют экономисты.Это приведет к очередному витку ослабления рубля. В этом случае Банку России невыгодно поддерживать курс рубля, "так как это будет ускоренно истощать резервы".По оценкам "Эксперт РА", отказ от валютных интервенций при сохранении низких цен на нефть приведет к падению курса рубля и "активирует условия для наступления кризисного сценария". Реализация кризисного сценария возможна при среднегодовой цене на нефть марки Brent ниже $35 за баррель Brent, прогнозируют в "Эксперт РА".На рынке ждут заседания совета директоров ЦБ РФ, которое 20 марта должно решить судьбу ставки. Сегодня к 10:30 мск цена нефти снижается на 6% до $32 за баррель европейского эталона Brent. Американский сорт WTI подешевел на 4% до $30,5.Аналитики считают неправильным повышение ставки, если на это решится ЦБ. "Подъем ставки в нынешних условиях не спасет рубль, но создаст лишнее напряжение и давление на ликвидность и нормативы. В таких условиях, если есть цель не допустить спекуляции, логичнее было бы скоординировать с Московской биржей увеличение гарантийного обеспечения по операциям с валютой, в том числе на FORTS", — заявил Дмитрий Александров, начальник управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал".