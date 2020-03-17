Федрезерв США попытался успокоить рынки количественным смягчением.

Федеральный резерв США принял экстренные меры по поддержке экономики страны. Регулятор заявил, что "вспышка коронавируса нанесла ущерб организациям и подорвала экономическую активность во многих странах, включая Соединенные Штаты", и резко снизил ключевую ставку: с предыдущего диапазона 1-1,25% до 0-0,25%. Как уже писали “33Live.Ru Экономика”, такой шаг оценил президент США Дональд Трамп, отметив, что это "замечательно для нашей страны".Столкнувшись с критической ситуацией на финансовых рынках, ФРС также сократила ставку экстренного кредитования в дисконтном окне для банков на 125 базисных пунктов до 0,25% и удлинила срок до 90 дней.Дисконтное окно "играет важную роль в поддержании ликвидности и стабильности банковской системы и эффективной реализации денежно-кредитной политики... (и) поддерживает плавный поток кредитования домашних хозяйств и предприятий", говорится в отдельном сообщении ФРС.Дисконтное окно является частью функции ФРС как "кредитора последней инстанции" для банковской отрасли. Учреждения могут использовать окно для обеспечения своих нужд ликвидности, хотя некоторые неохотно делают это, поскольку такая мера может указывать на то, что организация испытывает финансовые проблемы и открыто сообщает об этом. Кроме того, ФРС также снизила резервные требования для тысяч банков до нуля.Снижением ставок Федрезерв не ограничился, регулятор решил еще и влить в рынок живые деньги, запустив новый раунд количественного смягчения. В рамках программы QE регулятор намерен приобрести активы на $700 миллиардов, покупая в том числе гособлигации и ипотечные ценные бумаги.Количественное смягчение будет осуществляться через покупку казначейских облигаций на $500 миллиардов и ипотечных ценных бумаг, финансируемых агентствами, на $200 миллиардов. Программа стартует 16 марта.Кроме того, американский центробанк заявил, что в рамках скоординированного пакета мер глобального уровня Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, Европейский центральный банк, Федеральный резерв и Национальный банк Швейцарии приняли меры по повышению ликвидности доллара во всем мире на основе существующих соглашений о валютном обмене.В ФРС добавили, что "готовы использовать весь спектр инструментов для поддержки потока кредитования домашних хозяйств и предприятий и тем самым содействовать достижению целей максимальной занятости и стабильности цен".Снижение ставки американским Федрезервом стало вторым за один месяц: 3 марта регулятор в экстренном порядке опустил планку сразу на 50 базисных пунктов. Таким образом, коронавирус вынудил центробанк США сделать то, чего долго и мучительно добивался от него Дональд Трамп, требовавший снизить ставки и тем самым обеспечить стране конкурентное преимущество в торговых войнах.Ориентируясь на США, ставку стали снижать и в других странах: в Гонконге, в Норвегии. ЕЦБ предпочел количественное смягчение: как писали ранее “33Live.Ru Экономика”, регулятор анонсировал программу QE на €120 миллиардов. Банк Японии также решил гасить пожар деньгами, сообщив, что выпустит на рынок наличность под залог гособлигаций на 500 миллиардов иен ($4,8 миллиарда).Правда, не во всех странах идею попытки урегулировать ситуацию с помощью снижения ставок сочли правильной. В частности, в ЦБ Швеции заявили, что смягчение денежно-кредитной политики не поможет в борьбе с негативными последствиями коронавируса. Заявление прозвучало незадолго до первого снижения ФРС ставки. После этого паника на рынках только усилилась. 12 марта американские индексы обновили 30-летние минимумы. Эксперты отметили, что хуже ситуация выглядела только в "Черный вторник" 1987 года. Теперь в биржевом календаре появился еще и "Черный четверг".