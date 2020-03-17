Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил в воскресенье, что экономический рост в США, скорее всего, будет слабым во II квартале. Тем не менее он заявил, что центробанк не будет использовать отрицательные процентные ставки для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает CNBC.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил в воскресенье, что экономический рост в США, скорее всего, будет слабым во II квартале. Тем не менее он заявил, что центробанк не будет использовать отрицательные процентные ставки для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает CNBC."Мы не считаем, что отрицательные процентные ставки могут быть адекватным политическим ответом здесь, в США", — сказал Пауэлл.Меры, призванные сдержать распространение вируса COVID-19, приведут к снижению экономической активности, отметил глава американского центробанка."[Экономический рост] во II квартале, вероятно, будет слабым, — заявил Пауэлл. — После этого очень трудно сказать, какими будут последствия и как долго они продлятся. Это будет зависеть, конечно, от того, насколько быстро распространяется вирус".В воскресенье Федрезерв экстренно снизил ставку по федеральным фондам до 0-0,25% и объявил о запуске программы покупки активов на сумму $700 миллиардов, чтобы поддержать экономику на фоне пандемии. По словам Пауэлла, покупка активов начнется в понедельник.В ближайшие месяцы ФРС купит казначейские облигации по меньшей мере на $500 миллиардов и ипотечные ценные бумаги на $200 миллиардов в рамках программы количественного смягчения.Пауэлл отметил, что у регулятора все еще остаются варианты, несмотря на снижение ставок почти до нуля. "Я думаю, у нас достаточно возможностей, чтобы скорректировать нашу политику", — сказал он.