Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри может оказаться вне спорта на восемь лет. Британцу грозит дисквалификация после того, как антидопинговая служба Великобритании инициировала второе расследование по делу о проваленных допинг-тестах.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри может оказаться вне спорта на восемь лет. Британцу грозит дисквалификация после того, как антидопинговая служба Великобритании инициировала второе расследование по делу о проваленных допинг-тестах.Также быть отстраненным от бокса рискует и его брат Хьюи Фьюри, сообщает Спорт24.Ru. В 2015 году результаты анализов обоих спортсменов-братьев оказались положительными. В их крови был обнаружен нандролон. Тайсон Фьюри объяснил это своим рационом, куда он включал мясо дикого кабана.Впрочем, недавно стало известно, что братья Фьюри обещали 30 тысяч фунтов фермеру из графства Ланкашир Мартину Керфуту в обмен на ложи при показаниях. От мужчины требовалось утверждение, что это именно он продал им кабана.Теперь UKAD возьмется за это дело во второй раз. И если вина братьев Фьюри будет доказана, то обоим грозит по восемь лет дисквалификации.