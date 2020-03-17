Большую часть вопросов, связанных с газификацией, техническим обслуживанием и ремонтом газового оборудования, расчетами за поставку газа можно решить удаленно, без посещения офисов.
Чтобы не допустить распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, газовые компании рекомендуют своим клиентам максимально использовать дистанционный метод взаимодействия со специалистами компаний, сообщила пресс-служба АО «Газпром газораспределение Владимир» и ООО «Газпром межрегионгаз Владимир».
«Офисы газоснабжающей и газораспределительной компаний, в том числе филиалы, абонентские службы и территориальные участки в районах, работают по обычному графику с соблюдением необходимых мер предосторожности. Все наши сотрудники прошли инструктаж о неукоснительном выполнении санитарных норм и правил, направленных на профилактику коронавирусной инфекции», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» и АО «Газпром газораспределение Владимир» Алексей Конышев.
Заявки на газификацию, на ремонт и техническое обслуживание газового оборудования, установку или замену газовых счетчиков, на оказание других услуг можно подать через «Личный кабинет» абонента. Здесь же можно произвести оплату услуг или проверить взаиморасчеты.
Эти вопросы можно также решить, направив электронное письмо на адрес: [email protected]
, либо по адресам электронной почты филиалов и участков, указанных на сайте www.vladoblgaz.ru в разделе «Клиентам».
Вся контактная информация с указанием телефонов и адресов электронной почты опубликована в специальных разделах на сайтах организаций – ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» и АО «Газпром газораспределение Владимир».
Кроме того, в Центре обслуживания клиентов АО «Газпром газораспределение Владимир» работает бесплатный федеральный многоканальный номер: 8-800-100-47-07.