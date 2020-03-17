Внезапная смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина связана с болезнями, протекавшими скрытно.

Внезапная смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина связана с болезнями, протекавшими скрытно. Об этом "Московскому комсомольцу" рассказал научный руководитель ФГБНУ "НИИ морфологии человека", президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский.По словам врача, скоропостижная смерть угрожает людям с поражением сердца, приобретенным или наследственным.Он напомнил, что у Доренко, который умер 9 мая 2019 года, была аневризма аорты, что само по себе является миной замедленного действия.Протоиерей Чаплин имел серьезные проблемы с сердцем. Он скоропостижно скончался 26 января на 52-м году жизни.Певец Кирилл Толмацкий ушел из жизни 4 февраля 2019 года после концерта в результате остановки сердца. Ему было 35 лет.По словам Кактурского, установлены временные интервалы, когда случается наибольшее число внезапных смертей. Это поздняя осень и ранняя весна, среди дней недели — понедельник, среди суточных ритмов — ночь.