16 марта исполнился ровно год с момента ухода из жизни известной российской певицы, актрисы и телеведущей Юлии Началовой.

16 марта исполнился ровно год с момента ухода из жизни известной российской певицы, актрисы и телеведущей Юлии Началовой.Много лет она страдала от подагры, системной красной волчанки и сахарного диабета 2-го типа. 8 марта 2019 года ее на скорой увезли в больницу прямо с репетиции. Через несколько дней певицу в тяжелом состоянии перевели в другое медучреждение — у Началовой началась гангрена ноги, развившаяся из-за небольшой ранки. Проведенная операция не спасла ситуацию. 16 марта 2019 года Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни. По словам ее пресс-секретаря Анны Исаевой, медикам не удалось справиться с произошедшим заражением крови (сепсисом), и у Началовой остановилось сердце. Похоронена певица на Троекуровском кладбище Москвы.На профессиональной сцене Юлия Началова начала петь с 5 лет – дебют состоялся на сцене Воронежской филармонии. Первая широкая известность пришла к девочке после победы в конкурсе "Утренняя звезда" в 1992 году. За свою творческую жизнь Началова записала несколько альбомов — в частности, она запомнилась поклонникам благодаря хитам "Учитель", "Дюймовочка", "Герой не моего романа", "Между мной и тобой", "Цветик-семицветик". Также она снималась в различных кинопроектах. В разные годы активно работала на телевидении. В частности, Началова была ведущей телепрограммы "Субботний вечер" на телеканале "Россия 1", участвовала в качестве наставницы в шоу "Один в один" ("Россия 1") и других проектах.