В связи с экономическими последствиями пандемии коронавируса понижены оценки роста на I и II кварталы текущего года.

Американский финансовый гигант пересмотрел свои прогнозы относительно роста экономики США в ближайшие два квартала. Эксперты банка полагают, что в первые три месяца текущего года реальный рост ВВП страны составит 0% вместо ранее ожидавшихся 0,7%. Во II квартале ожидается дальнейшее замедление темпов: -0,5% против ранее прогнозируемых 0%."Мы ожидаем, что экономическая активность в США резко сократится в оставшейся части марта и в течение апреля, поскольку опасения, связанные с вирусами, заставляют потребителей и предприятия продолжать сокращать расходы, такие как поездки, развлечения и питание в ресторанах", — говорится в сообщении Goldman.Помимо оценки влияния эпидемии коронавируса на потребительские расходы, Goldman пересмотрел свои прогнозы роста исходя из значительных сбоев в цепочках поставок.Тем не менее американский банк ожидает восстановления экономической активности после апреля, с сильным ростом во второй половине. В III квартале аналитики Goldman Sachs прогнозируют взрывной рост: 3% вместо 1%, обозначенного в предыдущем прогнозе.Однако все, как отмечают в Goldman, будет зависеть от определенных факторов: появления реальных методов лечения, социальной ответственности граждан (смогут ли они держать дистанцию, чтобы предотвратить распространение заболевания), а также влияния постепенного потепления на масштабы эпидемии.Однако пока аналитики американского банка оптимистично настроены и по поводу роста в IV квартале: они ожидают 4% вместо первоначальных 2,25%, а также видят перспективы сохранения позитивной динамики в 2021 году.