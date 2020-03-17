Компания уже назвала российские цены на новинку. Впрочем, спорта тут больше во внешности, чем в железе.

Компания уже назвала российские цены на новинку и открыла прием заказов. Впрочем, спорта тут больше во внешности, чем в "железе".Hyundai Tucson N Line отличается от обычной версии кроссовера дизайном переднего бампера и отделкой решетки радиатора темным хромом. В черный цвет окрашены молдинги, элементы фар, накладки на переднем и заднем бамперах, а также внешние зеркала и спойлер. Завершают образ новые дневные ходовые огни, 19-дюймовые колеса и шильдики N Line. На выбор - 9 цветов кузова.В салоне - черный потолок, эмблемы на спинках передних сидений и рычаге коробки передач, комбинированная отделка кресел из кожи и замши, красная прострочка на руле и других деталях.Полноприводная версия идет с дизелемм 2.0 CRDi (185 л. c.) в паре с 8-ступенчатой АКПП. Российским покупателям Hyundai Tucson N Line предлагается в двух альтернативных комплектациях: Dynamic или High-Tech.Первая стоит 2 199 000 ∎. Цена уже предполагает светодиодные фары и фонари, навигационную систему с экраном на 8 дюймов, доступ без ключа и кнопку запуска двигателя, электропривод открывания двери багажника, электронный стояночный тормоз, электрорегулировку водительского кресла в 10 направлениях, двухзонный климат-контроль, подогрев руля, передних и задних сидений и беспроводное зарядное устройство.Цена Tucson N Line в топе - 2 349 000 ∎. Оснащение включает панорамную крышу с люком, электропривод сидения переднего пассажира в 8 направлениях, а также пакет систем активной безопасности Smart SenseTM: систему автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания автомобиля в полосе, мониторинг слепых зон, систему предупреждения о столкновении сбоку при выезде с парковки задним ходом, автомат управления дальним светом и слежение за состоянием водителя.