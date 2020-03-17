Число заболевших коронавирусом COVID-19 по всему миру приближается к 200 тысячам. Людей призывают чаще мыть руки и укреплять иммунитет. Но надежды на защитные силы организма могут быть тщетными.

Число заболевших коронавирусом COVID-19 по всему миру приближается к 200 тысячам. Людей призывают чаще мыть руки и укреплять иммунитет. Но надежды на защитные силы организма могут быть тщетными.Иммунитет к коронавирусу COVID-19 не будет стойким и пожизненным. Об этом сообщил руководитель лаборатории экологии микроорганизмов Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.Защитные силы организма будут вести себя с коронавирусом примерно так же, как с гриппом, поэтому на стойкость иммунитета надеяться не стоит, полагает ученый. "К сожалению, это свойственно всем вирусам, вызывающим ОРВИ", – цитирует Щелканова РИА Новости.Впрочем, заметил эксперт, информация о заразившихся коронавирусом второй раз может быть результатом неверной диагностики. Нет данных о том, что способность заражать у COVID-19 рекордная, подчеркнул специалист.На 17 марта в мире выявлено 179 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Наиболее плачевная ситуация складывается в Италии: там число заразившихся приближается к 30 тысячам.16 Мар 2020 в 8:14 PDTВ России выявлено 93 случая, восемь человек выздоровели. Власти Москвы и Подмосковья отменили все мероприятия с количеством участников более 50, закрываются театры и кинозалы.Для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 правительство приняло решение закрыть границы с 18 марта по 1 мая. Предполагается выделить дополнительные 300 миллиардов рублей на борьбу с пандемией.