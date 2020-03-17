Ситуация в Италии с коронавирусом COVID-19 остается очень тяжелой: за прошедшие сутки скончались 368 человек. Всего в Италии выявлены 25 тысяч зараженных, 10 тысяч человек госпитализированы.

Ситуация в Италии с коронавирусом COVID-19 остается очень тяжелой: за прошедшие сутки скончались 368 человек. Всего в Италии выявлены 25 тысяч зараженных, 10 тысяч человек госпитализированы, и пик заболевания еще не пройден, сообщила в прямом эфире программы "60 минут" из Рима корреспондент ВГТРК Ася Емельянова.По ее словам, Италия до сих пор не поняла, что такое карантин. Китайские медики, которые прилетели из Уханя, чтобы помочь итальянским врачам, были в шоке. На их взгляд, на улицах слишком много людей и большинство без масок.Правда, как рассказала Ася Емельянова, в настоящий момент защитных масок в Италии практически нет. Из-за них даже возник дипломатический скандал. "Европа, которая на словах выражает Италии свою поддержку, заблокировала уже оплаченные партии масок на границе. В ситуацию пришлось даже вмешаться министру иностранных дел", — рассказала собкорр ВГТРК.Италия стала эпицентром распространения нового коронавируса в Европе: страна занимает второе место (после Китая) в мире по зарегистрированным случаям COVID-19. Бывший премьер-министр страны Маттео Ренци отметил, что вирус ходил по Италии в течение 10 дней, прежде чем чиновники здравоохранения это осознали.Итальянские врачи написали открытое письмо с предупреждением для всего мира. "Мы хотим передать важное послание: будьте готовы!" — сказано в письме. Врачи предупреждают, что Италия, скорее, предвестник того, что произойдет по всему миру, чем уникальный случай.16 марта число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом во всем мире достигло 167 710 человек. Умерли 6506 заболевших, выздоровели 76 831.