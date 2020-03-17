Остальные университеты пока в раздумьях

С 16 марта Владимирский государственный университет переходит на дистанционную форму обучения из-за введённого во Владимире режима повышенной готовности по случаю угрозы коронавируса.Студентов уведомили об этом сегодня ночью, разместив пост в соцсетях, а также проинформировав всех кураторов групп.Это означает, что получать знания студенты теперь будут с помощью готовой университетской технической базы для дистанционного обучения. В пресс-службе ВлГУ коллег из «ПроВладимира» заверили, что она достаточно наполнена, чтобы без потерь пережить эту невзгоду.Тем временем в остальных университетах города пока всё работает без изменений. Во Владимирском филиале РАНХиГС пока ещё думают над тем, каким образом обезопасить студентов от распространения болезни без ущерба учебному процессу.