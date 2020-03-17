Гражданин Китая Ван Юньбинь, который первым излечился от коронавируса COVID-19 в России, обратился к населению. Он призвал не поддаваться панике.

Гражданин Китая Ван Юньбинь, который первым излечился от коронавируса COVID-19 в России, обратился к населению. Он призвал не поддаваться панике.Мужчина был выписан из инфекционной больницы Забайкальского края в середине февраля. Сейчас он находится в Чите, говорится в сообщении регионального Минздрава.Ван Юньбинь призвал россиян сохранять спокойствие и не паниковать, оказывать психологическую поддержку родным и близким, если у них есть признаки заболевания коронавирусом. Он также посоветовал соблюдать меры профилактики: регулярно проветривать помещение, хорошо отдыхать и отказаться от вредных привычек.Число заразившихся COVID-19 на 18 марта составило почти 180 тысяч, умерли около восьми тысяч больных. В России коронавирусом заразились 93 человека.Распоряжением правительства с 18 марта по 1 мая ограничивается въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства. Исключение будет сделано для дипломатов, водителей грузовых автомобилей, экипажей кораблей, транзитных экипажей.Из-за распространения Министерство сельского хозяйства распорядилось сделать в каждом регионе продуктовый запас на два месяца. Также в ведомстве создан оперативный штаб, который будет отслеживать ситуацию на продовольственных рынках.