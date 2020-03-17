Коронавирус пугает всех – от молодых до пожилых, однако именно молодые люди больше всех меняют свои финансовые привычки на фоне новостей об эпидемии коронавируса. Однако далеко не все напуганы новостями о коронавирусе. Есть и такие, кто готов воспользоваться шансом повидать мир: они покупают резко подешевевшие билеты на самолет и планируют путешествия.

Коронавирус пугает всех – от молодых до пожилых, однако именно молодые люди больше всех меняют свои финансовые привычки на фоне новостей об эпидемии коронавируса.Именно молодые люди стараются больше покупать онлайн, чтобы лишний раз не выходить из дома и не сталкиваться с потенциальными разносчиками вируса.Они пользуются сайтами и приложениями, позволяющими совершать покупки, не выходя из дома.Как показывают американские исследования, молодые люди в США обеспокоены финансовой стороной лечения. В случае заражения вирусом они не уверены, что смогут позволить себе все необходимые расходы. В этом случае они готовы взять в долг деньги у кого-то из семьи или взять кредит в банке.Однако далеко не все напуганы новостями о коронавирусе. Есть и такие, кто готов воспользоваться шансом повидать мир: они покупают резко подешевевшие билеты на самолет и планируют путешествия.Ниже мы расскажем о том, как коронавирус изменил финансовые привычки молодых людей по всему миру.1. Молодые люди сокращают расходы, готовясь к вероятному финансовому кризису, связанному с распространением вирусаМолодые люди по всему миру сокращают расходы, опасаясь экономических последствий коронавируса, в частности рецессии в экономике.Причем эксперты отмечают, что представители практически всех поколений обеспокоены угрозой коронавируса, однако именно молодые люди больше всего изменили свои финансовые привычки.Многие не просто сокращают расходы, а начинают откладывать на случай, если они все-таки войдут в число заразившихся и не смогут позволить себе дорогостоящее лечение.2. Молодые люди стараются не ходить в магазиныМолодые люди стали чаще пользоваться приложениями и сайтами для совершения покупок, чтобы как можно реже выходить на улицу и, следовательно, снизить вероятность столкнуться с носителем вируса. По оценкам американских экспертов, 39% молодых людей стали реже совершать покупки в магазинах. 30% заявили, что они стали чаще совершать покупки онлайн.Эти покупки включают также покупки продуктов питания. В целом же в последнее время наблюдается значительный рост в этой области: покупка продуктов питания онлайн с доставкой на дом становится очень популярной во всем мире.3. Молодые люди чаще пользуются приложениями для доставки товаров или других услуг30% американской молодежи, как показывают исследования, стали чаще пользоваться приложениями, которые предоставляют услуги по доставке товаров или другие услуги в режиме онлайн.Помимо этого, стали пользоваться популярностью приложения, которые предоставляют услуги бесконтактной доставки продуктов питания. В этом случае курьеры оставляют продукты под дверью или же в том месте, куда скажет доставить заказчик. Покупатели забирают покупки, когда им будет удобно.4. Некоторые покупают дешевые билеты и путешествуютНесмотря на то что многие люди отменяют поездки, сдают билеты или меняют направления путешествий, есть и такие, кто не боятся коронавируса. Они пользуются представившимся шансом и покупают подешевевшие билеты на самолет.Сейчас, когда в самом разгаре эпидемия коронавируса, многие авиакомпании снижают цены на билеты и предлагают более гибкие условия при покупке билетов по определенным направлениям.5. Молодые люди готовы использовать альтернативные источники оплаты медицинских расходов, связанных с коронавирусомПочти половина застрахованных американцев считают, что они не могут себе позволить заразиться коронавирусом, так как их сбережений не хватит для лечения. Однако именно молодые люди больше других обеспокоены стоимостью лечения от коронавируса.Среди молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет только 35% уверены, что они смогут позволить себе расходы, связанные с лечением коронавируса. Для сравнения, среди тех, кому от 55 и старше, лишь 24% не беспокоятся о расходах на лечение.Кроме того, люди в возрасте от 18 до 34 лет готовы взять в долг деньги у членов семьи, в случае если им потребуются дополнительные деньги на лечение.