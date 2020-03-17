10-летняя дочь известной певицы Кати Лель мечтает пойти по стопам матери и стать популярной исполнительницей. В этом ей могло бы поспособствовать участие в проекте Голос. Дети.

10-летняя дочь известной певицы Кати Лель мечтает пойти по стопам матери и стать популярной исполнительницей. В этом ей могло бы поспособствовать участие в проекте "Голос. Дети".Но, как оказалось, звездная мать против. Катя не скрывает, что скептически относится к подобного рода шоу. В случае, если ее наследница изъявит желание участвовать в "Голосе. Дети", Лель просто-напросто не пустит ее.Как оказалось, такое негативное отношение певицы связано со скандалом, который случился после участия в проекте дочери Алсу. Тогда на девочку обрушился шквал критики, а ее родителей обвинили в фальсификации результатов. По мнению Кати, произошедшее нанесло сильную травму маленькой Микелле. Катя переживает, что ее дочь может настигнуть та же участь, поэтому она хочет огородить девочку от этого."Считаю, что там борьба. Это все игра, политика. Я не верю во все это", – призналась Лель в интервью Ютуб-шоу "Слушай, расскажи!".Примечательно, что наследница исполнительницы развивается одновременно в нескольких направлениях. На этом, естественно, настояла ее родительница. Лель хочет, чтобы дочь смогла попробовать себя везде и тогда самостоятельно выбрать, что ей больше по душе. Поэтому девочка не только ходит в музыкальную школу, но и занимается теннисом, гимнастикой и танцами.