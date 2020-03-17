Жители области стали меньше платить за бытовые услуги и больше - за коммунальные

Жители области стали меньше платить за бытовые услуги и больше - за коммунальные.- Когда-то многие знакомые говорили, что «работают на унитаз», то есть львиную долю тратят на продукты, то интересно было бы узнать, а куда сейчас уходит большая часть денег у жителей нашей области? Понятно, что у всех свои затраты, свои потребности, но ведь есть что-то, что объединяет нас. Сколько другие владимирцы тратят на «коммуналку», к примеру, потому что суммы, которые я порой вижу в квитанции - сводят с ума, - спрашивает читательница Елена Дёмина из Камешкова.Цифры, дающие ответ на эти вопросы, совсем недавно опубликовал Владимирстат. Оказывается, жители области в 2019 году потратили 8,5 миллиарда рублей на свой быт. За целый год, в среднем, каждый (включая младенцев) из 1,3 миллиона жителей региона потратил 6,2 тысячи на бытовое обслуживание и 20 тысяч рублей - на оплату «коммуналки».Кто на нас зарабатывает?Парадоксально, но, несмотря на ежегодный рост цен, а следовательно, и наших расходов на услуги, компании, предоставляющие их, в своём большинстве, стали зарабатывать меньше. Так, например, в 2019 году увеличить свой доход смогли лишь ресурсоснабжающие организации и автомастерские. Некоторые и вовсе смогли заработать в 3 раза больше, чем в прошлом году, но это редкость.На услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей жители области потратили суммарно 2,6 миллиарда рублей. Это на 0,2% больше, в сравнении с 2018 годом. Компании, занимающиеся ремонтом и строительством жилья, заработали немного меньше - 2,4 миллиарда рублей (на 15% меньше, чем в 2018 году).Неизменно высокими остаются затраты на ритуальные услуги. Бюро, занимающиеся похоронами, заработали в прошедшем году 803 миллиона рублей.Внешний вид дорого обходился всегда. Оттого салоны красоты и парикмахерские получили от своих клиентов 690 миллионов рублей. Недалеко ушли компании по производству и ремонту мебели - их заработок составил 499 миллионов рублей, а доход фирм, работающих в большей степени с электроникой и металлоизделиями, составил на 39 миллионов рублей меньше - 460 млн рублей.Бани и душевые, хоть и теряют свою актуальность, всё же смогли принести своим владельцам примерно 330 миллионов рублей за год. Чуть меньше заработали ателье - 211 миллионов рублей. Самыми скромными доходами среди компаний, работающих в сфере услуг, могут «похвастаться» фотоателье и мастерские по ремонту обуви - чуть более 100 миллионов рублей за 2019 год.Цифры в «квитках»Несмотря на вроде бы внушительные цифры, в целом доходы компаний из сферы бытового обслуживания упали. Те же парикмахерские заработали на 1% меньше, а сервисы по ремонту бытовой техники - аж на 33% меньше. Видимо, люди предпочитают приобрести новый гаджет, нежели чинить старый.А вот рынок коммунальных услуг стабильно процветает. Оттого, наши читатели, наверное, и видят сумасшедшие цифры в «квитках». Доходы таких компаний выросли на 5,5%. Поставщики энергоресурсов получили около 22 миллиардов рублей в 2019 году, что составляет почти 30% доходов всех фирм, оказывающих платные услуги. А вот «управляшки» и ТСЖ потеряли 2% своего заработка и получили 5,9 миллиарда рублей.Специалист Владимирстата по взаимодействию со СМИ Наталья Солдатова:- Потребность в бытовых и жилищных услугах напрямую зависит от нашего благосостояния, в частности - от характеристик имеющегося жилья и его оснащённости благами цивилизации. Самые подробные данные на этот счёт дают переписи населения. Увидеть динамику поможет новая перепись 2020 года. Главное для всех нас, жителей области, дать объективные ответы.