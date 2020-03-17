Стало известно о новом симптоме коронавирусной инфекции COVID-19. О находке рассказал известный российский врач.

Стало известно о новом симптоме коронавирусной инфекции COVID-19. О "находке" рассказал известный российский врач.Как известно, у страдающих коронавирусной инфекцией зачастую отмечается сухой кашель. Кроме того, зараженные COVID-19 страдают от одышки, высокой температуры, насморка.Оказалось, что это не все симптомы коронавируса. С заявлением выступил главный врач санкт-петербургской Боткинской инфекционной больницы Денис Гусев. По его словам, кроме сухого у новых зараженных COVID-19 стал отмечаться влажный кашель.Тем временем, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол при самолечении. В то же время не доказано, что от COVID-19 поможет ибупрофен, отметила пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.16 Мар 2020 в 8:14 PDTВсемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавируса COVID-19. На 17 марта зафиксировано 179 тысяч случаев заражения, погибли более шести тысяч человек, выздоровели – 80 тысяч.В России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Большинство из них в Москве.Правительство России приняло решение закрыть границы для иностранцев и лиц без гражданства с 18 марта по 1 мая. Исключение сделают для дипломатов и водителей грузового транспорта. В аэропортах вернувшихся из стран с неприятной эпидемиологической ситуацией проверяют на симптомы .