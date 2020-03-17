Любая напряженная обстановка дает неблагочестивым людям возможность нажиться. Появились данные, что пандемия коронавируса помогает мошенники красть деньги у российских граждан. По ..

Любая напряженная обстановка дает неблагочестивым людям возможность нажиться. Появились данные, что пандемия коронавируса помогает мошенники красть деньги у российских граждан.По данным , злоумышленники делают рассылки через соцсети и смс, призывая людей помогать бороться с инфекцией. Для этого якобы необходимо перечислить определенную сумму на тот или иной счет. Специалисты призывают Россиян быть бдительными и не вестись на подобные уловки, пишет .