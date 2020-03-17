Пандемия коронавируса в этом году ввергнет страны Европейского союза в рецессию, заявил комиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон, оценив негативный эффект в 2-2,5%, передает Reuters.

Пандемия коронавируса в этом году ввергнет страны Европейского союза в рецессию, заявил комиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон, оценив негативный эффект в 2-2,5%, передает Reuters.Вспышка заболевания в мире уже привела к нарушению глобальных цепочек поставок, побудила многие страны закрыть свои границы и привела к тому, что правительства распорядились о закрытии на карантин граждан в Италии и Испании, а Европа стала новым эпицентром вспышки после Китая."Очевидно, мы ожидаем рецессию в 2020 году", — сказал Бретон радио BFM Business."Мы находимся в состоянии войны с вирусом. Экономической войны", — сообщил чиновник.Франция ранее уже призвала к массированному и скоординированному бюджетному стимулированию в Европе. До сих пор большинство экономических мер для смягчения удара были приняты на национальном уровне."До кризиса мы ожидали около 1,4% (экономического) роста для всего континента, а теперь мы ожидаем негативного влияния в пределах от 2% до 2,5%", — добавил он.Министры финансов стран еврозоны должны выступить позже в понедельник, чтобы скоординировать свои ответы на экономические последствия вспышки коронавируса (COVID-19) в мире.