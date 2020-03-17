Пока не было идей по введению чрезвычайной ситуации в России из-за коронавируса COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Пока не было никаких идей, никакого повода для этого, никаких решений для этого, — подчеркнул он.

Пока не было идей по введению чрезвычайной ситуации в России из-за коронавируса COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Пока не было никаких идей, никакого повода для этого, никаких решений для этого", — подчеркнул он.Также он заявил, что в Кремле внимательно следят за действиями США и других стран в экономической сфере в связи с коронавирусом. Также за развитием ситуации внимательно наблюдает мегарегулятор России, передает ТАСС.Ранее Михаил Мишустин объявил о создании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Также он поручил к концу дня 17 марта завершить подготовку плана первоочередных действий.16 марта Федеральная резервная система США, снизила ставку почти до нуля и перешла к политике так называемого количественного смягчения.Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, 5,7 тысячи скончались.