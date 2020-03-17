Ляйсан Утяшева поделилась необычным способом прекратить панику в условиях эпидемии коронавируса. Она дала полезный совет тем, кто боится инфекции.

Ляйсан Утяшева поделилась необычным способом прекратить панику в условиях эпидемии коронавируса. Она дала полезный совет тем, кто боится инфекции.Телеведущая успокоила пользователей Сети. Она выложила в "Инстаграм" откровенное фото, рассказав, чем собирается заняться на карантине.На снимке гимнастка позирует в бюстгальтере без бретелек и черных колготках. По мнению Ляйсан Утяшевой, не стоит бояться болезни. Она рекомендовала проводить освободившееся время с пользой для ума и тела, передаетЗвезда согласилась с тем, что эпидемия коронавируса разрушила планы людей. Но в карантине она нашла плюс, предложив подписчикам самореализоваться.Ляйсан Утяшева отметила, что теперь "весь мир уже научили мыть руки". Теперь, по ее словам, можно заняться чтением и спортом.16 Мар 2020 в 8:14 PDTЖена шоумена Павла Воли подчеркнула, что не стоит сходить с ума и предаваться истерии вокруг эпидемии коронавируса. Поклонники согласились со знаменитостью. Фолловеры отметили, что на карантине займутся ремонтом и больше внимания уделят семье.