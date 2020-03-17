Рената Литвинова рассказала, как оберегает себя от эпидемии коронавируса. Актриса призналась, что купила восемь бутылок беленькой.

Рената Литвинова рассказала, как оберегает себя от эпидемии коронавируса. Актриса призналась, что купила восемь бутылок "беленькой".Рената Литвинова решила обезопасить себя с помощью алкогольного напитка. Антисептическим гелям она предпочла водку.Актриса опубликовала в своем инстаграм-аккаунте черно-белую фотографию, на которой сидит за столиком со стаканом. Она написала, что закупилась "беленькой" впрок "для дезинфекции во все обшлага".По словам знаменитости, иногда она надевает одноразовые перчатки, а также протирает окружающих ее людей спиртовыми салфетками. Рената Литвинова отметила, у нее начинается какая-то новая жизнь, очень похожая на то, что было в молодости.16 Мар 2020 в 8:14 PDT"Но меня это только укрепляет", – призналась артистка театра и кино. Она дала понять, что может противостоять эпидемии коронавируса. В качестве профилактики COVID-19 звезда пьет много воды.Отметим, обожает бывать за границей. Излюбленным местом отдыха актрисы является Париж. Однако в связи с эпидемией коронавируса в мире теперь актрисе придется отказаться от поездок за рубеж.