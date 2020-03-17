Михаил Мишустин возглавил Координационный совет при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Он выразил уверенность в том, что ответственное отношение россиян к здоровью и принимаемые государством меры позволят оперативно стабилизировать ситуацию с коронавирусом.

Премьер-министр России Михаил Мишустин возглавил Координационный совет при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны. Заместителями предамседателя совета стали первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко.Постановление размещено на сайте правительства в понедельник. Совет будет заниматься проблемами, связанными с распространением COVID-19, а также разработкой предложений по борьбе с заболеванием.Мишустин выразил уверенность в том, что ответственное отношение россиян к здоровью и принимаемые государством меры позволят оперативно стабилизировать ситуацию с коронавирусом."Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы и действовать на опережение", — подчеркнул он.В ближайшее время будет запущена система постоянного онлайн-оповещения граждан, в том числе через соцсети. Также начнет действовать единая горячая телефонная линия. "Будем размещать самую актуальную информацию по стране, по каждому региону о числе заболевших, о тех, кто выздоровел", — сообщил премьер.На поддержку экономики и граждан в рамках борьбы с коронавирусом правительство направит 300 миллиардов рублей. Также глава кабмина призвал госкорпорации включиться с борьбу с вирусом. Кроме этого, Мишустин сообщил, что принято решение закрыть границу с Белоруссией.