17.03.2020

2020-03-17 13:50:03

Молодого человека с героином задержали в Петушках

В Петушинском районе задержан 22-летний житель соседнего региона. Молодой человек подозревается в причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. В момент задержания мужчина бросил на землю 14 свертков с сыпучим содержимым белого цвета. В ходе дальнейших мероприятий полицейские обнаружили на одной из улиц в Петушках «тайник-закладку» с аналогичным свертком.

Результатами проведенного исследования подтверждено, что внутри свертков находился «героин», массой 23,5 грамма, что является крупным размером.

Возбуждены два уголовных дела. По версии следствия, изъятые свертки с героином предназначались для сбыта путем организации «тайников-закладок» на территории Петушинского района. Сотрудниками полиции устанавливаются каналы приобретения запрещенных веществ, проводится проверка на причастность фигуранта к ранее совершенным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Молодой человек заключен под стражу. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.