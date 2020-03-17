На Амуре дети войны получат выплаты к юбилею Победы. Как сообщает ГТРК Амур, с инициативой поддержать эту категорию граждан обратились к губернатору Василию Орлову депутаты Заксобрания.

На Амуре дети войны получат выплаты к юбилею Победы. Как сообщает ГТРК "Амур", с инициативой поддержать эту категорию граждан обратились к губернатору Василию Орлову депутаты Заксобрания.Как известно, к празднику Победы ветераны смогут получить из федерального бюджета различные выплаты — от 50 до 75 тысяч рублей. Категория "дети войны" в список тех, кому положены денежные пособия, не входят.По словам главы Заксобрания области Вячеслава Логинова, решение о выплатах будет принято на ближайшей сессии. В категорию тех, кому из бюджета депутаты предлагают выплатить по пять тысяч рублей, входят амурчане, родившиеся с 10 мая 1927 по 2 сентября 1945 года. Это более тридцати тысяч человек. По мнению Вячеслава Логинова, людям, проживавшим во время Великой Отечественной войны на территории Амурской области, пришлось перенести очень многое. Практически у них не было нормального детства, кто-то потерял родителей. Выплата из бюджета области будет данью памяти всем, кто пережил страшное военное время.