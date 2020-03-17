На Дону сухогруз с углем удалось снять с мели. Как стало известно, сегодня утром судно Shaman застряло недалеко от хутора Коса. Об этом сообщает ГТРК Дон-ТР.

На Дону сухогруз с углем удалось снять с мели. Как стало известно, сегодня утром судно "Shaman" застряло недалеко от хутора Коса. Об этом сообщает ГТРК "Дон-ТР".По информации пресс-службы областного управления МЧС, грузовое судно с экипажем в 14 человек шло с углем в Словению из Ростова и попало в мелководье. Движению проходящих судов оно не помешало. К месту ЧП выдвинулся буксир, который благополучно вытащил сухогруз.Сейчас судно движется в Азов для прохождения техосмотра. А затем сможет продолжить плавание. Как сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области, во время происшествия никто не пострадал. Разлив нефтепродуктов зафиксирован не был.