Предварительно, это был поджог

Ночью 17 марта во Владимире на улице Благонравова сгорела легковушка «Шевроле Авео». Предварительно, это был поджог.Автомобиль выгорел практически дотла и не подлежит восстановлению. К счастью, пламя не перешло на рядом стоящие машины. Никто из людей также не пострадал.