Зайдя в помещение, он, угрожая предметом, похожим на пистолет, сдернул с заявительницы золотую цепочку...

Благодаря правильным и слаженным действиям потерпевшей сотрудники ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы на месте происшествия задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от 40-летней приезжей женщины. Она сообщила, что к ней домой пришел молодой человек под предлогом съёма одной из комнат в ее квартире. Зайдя в помещение, он, угрожая предметом, похожим на пистолет, сдернул с заявительницы золотую цепочку. После этого, опасаясь за жизнь и здоровье, женщина отдала ему золотые серьги и предложила денежные средства, которые находились в сумке в прихожей. Когда злоумышленник отвлекся, потерпевшая взяла ключ, выбежала в подъезд, закрыла мужчину в квартире и вызвала полицейских.По прибытию на место происшествия сотрудники полиции задержали 30-летнего безработного приезжего из ближнего зарубежья. При личном досмотре были изъяты золотые украшения и возвращены законной владелице. Изъятый предмет, похожий на пистолет, был отправлен на экспертизу. По предварительной информации он является муляжом.По данному факту следствием ОМВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18