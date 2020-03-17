Каменная табличка, найденная мексиканским фермером, привела к открытию древнего города майя. Он был столицей небольшого государства с весьма странным названием.

С 1994 года археологи искали следы древней столицы небольшого королевства майя. Многочисленные данные указывали на существование этого города около трёх тысяч лет назад.Удача улыбнулась учёным в 2014 году. Один из студентов, работавших в составе археологической экспедиции, случайно узнал, что владелец местной скотоводческой фермы обнаружил древнюю каменную табличку. Её размеры были небольшими: всего 0,6 на 1,2 метра.Заинтересовавшиеся находкой исследователи расшифровали надписи на ней. Оказалось, они повествуют о мифическом водном змее, древних богах и династических правителях. Внизу таблички была изображена фигура танцующего правителя, одетого как майянский бог штормов Йопаат. В правой руке он держал топор, а в левой — оружие наподобие дубинки.Табличка, найденная местным фермером (реконструкция и 3D-модель).Иллюстрация Stephen Houston (Brown University)/Charles Golden (Brandeis).Находка так вдохновила археологов, что следующие пять лет они вели переговоры с местными властями. Наконец им удалось добиться разрешения на проведение раскопок. Их провели специалисты из США и Канады не без помощи мексиканских коллег.В итоге учёные обнаружили около 120 сооружений и 56 резных памятников, в том числе остатки пирамид, королевского дворца и площадки для игры в мяч.Авторы работы полагают, что некогда на этом месте, названном Лаканджа Цельталь (Lacanja Tzeltal), располагался тот самый давно искомый город. Он, вероятно, был столицей королевства Сак Цзи (Sak Tz'i'), что означает "белая собака". К слову, причины выбора такого названия остаются для историков загадкой.Предполагается, что королевство было основано около 750 года до нашей эры на границе между современными Мексикой и Гватемалой.В северо-восточной части обнаруженного города была построена пирамида высотой 13,7 метра, окружённая несколькими сооружениями (вероятно, это были резиденции местной элиты).Центром религиозной и политической деятельности был "внутренний двор" площадью около шести тысяч квадратных метров. Лестница соединяла его с платформой, где были выстроены храмы и "приёмные". Здесь же могли быть похоронены члены королевской семьи.Простолюдины жили в сельской местности, выращивая и собирая разнообразные сельскохозяйственные культуры и создавая керамические изделия и каменные орудия. Исследователи отыскали следы городской площадки, куда товары доставлялись для продажи.Поскольку Сак Цзы окружали более могущественные государства, его покой постоянно был под угрозой. С одной стороны столицы были возведены каменные стены, но они, по-видимому, не защитили её от захватчиков. Надписи на одном из памятников свидетельствуют о том, что во время вооружённого конфликта с соседями по крайней мере часть города была охвачена пожаром.Историки полагают, что благополучие Сак Цзы зависело в большей степени не от военной мощи, а от способности местных правителей заключать мир или интриговать, сталкивая других лидеров.С этой точки зрения новые находки представляют немалый интерес, поскольку историкам известно не так уж много о небольших королевствах майя, которые долгое время существовали, несмотря на угрозу войны, отмечают учёные.Любопытно, что самым хорошо сохранившимся артефактом в итоге оказалась та самая табличка, которая привела учёных к открытию. На ней помимо прочего был найден текст о мифическом потопе, даты рождения различных правителей и даты сражений.Продолжить раскопки команда планирует летом 2020 года. Учёные хотят больше узнать о быте майя, их мастерских и товарах, которыми они торговали.Также археологи намерены составить подробную карту древнего города и отыскать новые сооружения при помощи лидара (напомним, этот инструмент уже помог найти десятки тысяч майянских построек, скрытых в тропических лесах).Об уже проделанной работе научная группа рассказывает в статье, опубликованной в издании Journal of Field Archaeology.Ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о пещере майя, полной сокровищ, и таинственном амулете вождя майя.