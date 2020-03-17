Приехавшие покупатели рассматривали часы, один из них неожиданно достал газовый баллончик и распылил вещество в лицо заявителю, после чего они выбежали из квартиры...

Сотрудники полиции ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы при активном содействии граждан задержали двух 29-летних приезжих мужчин по подозрению в разбойном нападении.В отдел полиции поступило сообщение от жителя района о разбойном нападении в одном из домов на Озерной улице. Незамедлительно по указанному адресу прибыли сотрудники полиции.Установлено, что заявитель на одном из сайтов сети Интернет разместил объявление о продаже дорогостоящих часов известной марки стоимостью около 4 миллионов рублей.На объявление откликнулись неизвестные мужчины, и они договорились о встрече. Когда приехавшие покупатели рассматривали часы, один из них неожиданно достал газовый баллончик и распылил вещество в лицо заявителю, после чего они выбежали из квартиры. Однако мужчина и находившийся в это время в квартире его родственник, не растерялись и догнали злоумышленников, а затем удерживали их до приезда полицейских.Подозреваемыми оказались двое 29-летних приезжих мужчин.Следователем ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Руководство Управления благодарит граждан за инициативные и решительные действия, благодаря которым злоумышленники были задержаны.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93