Злоумышленник, имея техническое образование, создавал интернет-сайты по продаже техники и мобильных телефонов...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы совместно с коллегами из ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в мошеннических действиях.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 67-летная женщина. Потерпевшая рассказала, что сделала заказ на приобретение мобильного телефона на одном из сайтов сети Интернет. В ответ пришло письмо с реквизитами для оплаты, женщина осуществила денежный перевод. Однако в установленное время телефон не привезли. Поняв, что ее обманули, пенсионерка сразу обратилась в полицию.Материальный ущерб составил около 70 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний москвич.Установлено, что злоумышленник, имея техническое образование, создавал интернет-сайты по продаже техники и мобильных телефонов. После того как ему переводили денежные средства мужчина переставал выходить на связь с клиентами и заказанный товар не доставлял.Как выяснилось, подозреваемый причастен в 8-ми аналогичным противоправным деяниям. Сумма общего материального ущерба составляет около 500 тысяч рублей.Следственным отделом СЧ по РОПД СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве и ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статье 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93