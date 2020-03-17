Злоумышленник, имея техническое образование, создавал интернет-сайты по продаже техники и мобильных телефонов...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы совместно с коллегами из ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в мошеннических действиях.
В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 67-летная женщина. Потерпевшая рассказала, что сделала заказ на приобретение мобильного телефона на одном из сайтов сети Интернет. В ответ пришло письмо с реквизитами для оплаты, женщина осуществила денежный перевод. Однако в установленное время телефон не привезли. Поняв, что ее обманули, пенсионерка сразу обратилась в полицию.
Материальный ущерб составил около 70 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний москвич.
Установлено, что злоумышленник, имея техническое образование, создавал интернет-сайты по продаже техники и мобильных телефонов. После того как ему переводили денежные средства мужчина переставал выходить на связь с клиентами и заказанный товар не доставлял.
Как выяснилось, подозреваемый причастен в 8-ми аналогичным противоправным деяниям. Сумма общего материального ущерба составляет около 500 тысяч рублей.
Следственным отделом СЧ по РОПД СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве и ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статье 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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