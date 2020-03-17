Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала важное заявление о борьбе с коронавирусом. Специалисты порекомендовали при самолечении от COVID-19 пить парацетамол.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала важное заявление о борьбе с коронавирусом. Специалисты порекомендовали при самолечении от COVID-19 пить парацетамол.Пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер высказался на брифинге по поводу эпидемии коронавируса. Он рекомендует не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства.По мнению экспертов ВОЗ, в этих целях поможет парацетамол. Линдмайер отметил, что специалисты пока изучают данные об ибупрофене. Он добавил, что не было новых доказательств того, что это лекарство повышает риск смертности при коронавирусе, сообщает РИА Новости.При этом специалист ВОЗ добавил, что, если ибупрофен выписан врачом и необходим по медицинским показателям, принимать его можно. А вот при самолечении от этого препарата лучше отказаться.16 Мар 2020 в 8:14 PDTРанее медики рассказали об элементарных правилах профилактики в условиях . Прежде всего, это личная гигиена, которая включает в себя тщательное мытье рук после каждого выхода на улицу, контакта с другими людьми и перед едой. Также необходимо использовать в общественных местахмедицинскую маску.Как писали "Дни.ру", в России начался ажиотаж на определенные категории продуктов. Из-за страха перед люди скупают крупы, макароны, антисептические средства и туалетную бумагу.