На фоне эпидемии коронавируса многие россияне начали скупать продовольственные товары про запас. Одним из самых популярных продуктов стала гречневая крупа. Однако медики призвали людей ..

На фоне эпидемии коронавируса многие россияне начали скупать продовольственные товары про запас. Одним из самых популярных продуктов стала гречневая крупа.Однако медики призвали людей не спешить в магазин: гречка может как укрепить, так и нанести вред здоровью. В частности, ее не рекомендуется употреблять женщинам старше 45 лет: из-за плохого усвоения кальция у них может повыситься риск развития остеопороза. А тем, кто страдает о сахарного диабета, аллергии и повышенного давления этот продукт стоит есть не чаще двух раз в месяц, передает телеканал "".