Руководитель фракции Единая Россия в нижней палате парламента Сергей Неверов представил картину о Валентине Терешковой. Фильм рассказывает не только о ее полете в космос, но и общественно-политической деятельности. Лента была показана на пленарном заседании.

Руководитель фракции "Единая Россия" в нижней палате парламента Сергей Неверов представил картину о Валентине Терешковой. Фильм рассказывает не только о ее полете в космос, но и общественно-политической деятельности. Лента была показана на пленарном заседании.Терешкову Неверов назал символом эпохи и достижений. "Таким символом космического прорыва, смелости, является первая в истории планеты Земля женщина-космонавт Валентина Терешкова, которой мы всегда будем гордиться", – сказал парламентарий.Он поблагодарил коллег за то, что те вступились за Терешкову, столкнувшуюся с нападками из-за инициативы о поправках к Конституции.После этого депутатам представили небольшой фильм о жизни первой женщины-космонавта. Картина содержит архивные видеофайлы о ее полете в космос, работе в нижней палате и отрывки из интервью коллег Терешковой.Ранее Валентина Терешкова выступила с инициативой об обнулении президентских сроков в случае принятия поправок к Конституции. Предложение было поддержано главой государства и одобрено Конституционным судом.После этого против нее развернулась кампания в ряде СМИ и соцсетей. Нападки на Валентину Терешкову спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал атакой на страну.