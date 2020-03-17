В марте эстафету приняли ещё два города Владимирской области

С марта 2020 года общественный транспорт в 17 городах Владимирской области перешёл на безналичную оплату. В компании «Владикард», занимающейся поддержанием транспортных карт, сообщили, что карточный проездной можно использовать везде, где установлена система.Новая система уже есть в Судогде, Собинке, Муроме, Лакинске и Гусь-Хрустальном. К высоким технологиям также присоединились Цибеево, Малахово, Красное Эхо, Новопетрово, Головино, Овчухи, Вяткино, Шихобалово и Лыково. В этих населённых пунктах безналичная оплата появилась ещё в феврале, а в марте эстафету подхватили Суздаль и Ковров.Пока нигде, кроме Владимира, социальных транспортных карт нет, но, как сообщает «ПроВладимир», администрации вышеуказанных населённых пунктов уже решают этот вопрос.Некоторые гости Владимира, приехавшие из Москвы, утверждают, что во Владимирском общественном транспорте также можно расплатиться столичной «Тройкой», используемой для прохода в метро или автобус.