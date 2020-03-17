Работникам будут мерить температуру, а школьникам разрешили свободное посещение занятий

Работникам будут мерить температуру, а школьникам разрешили свободное посещение занятий.Глава администрации Владимира Андрей Шохин подписал постановление «О введении режима повышенной готовности». Такое в областном центре происходит впервые. По особому режиму в городе начнут проводить профилактические меры в связи с возможным распространением в столице области коронавирусной инфекции 2019-nCoV.Учиться - дистанционноРежим повышенной готовности ввели на территории города с 16 марта.По документу, который подписал глава Владимира, с учётом позиции Роспотребнадзора и Министерства просвещения России (ведомства предписали по возможности организовать дистанционное обучение в школах и вузах), воспитанникам детских садов и школьникам по решению родителей, опекунов или законных представителей разрешат свободное посещение учреждений. Также временно отказаться от посещения секций и кружков могут воспитанники спортивных и других школ дополнительного образования. Управлению образования поручили принять меры к организации дистанционной формы обучения в муниципальных образовательных учреждениях.Владимирских работодателей администрация города на это время обязует измерять температуру сотрудников, а при обнаружении повышенной температуры принудительно отстранять от работы и помогать им с самоизоляцией на дому. Данные обо всех заболевших работодателей обязали предоставлять в региональный Роспотребнадзор. Также руководству придётся проводить дезинфекцию рабочих помещений.Без праздниковПомимо этого, с 16 марта в городе отменили все массовые мероприятия. Правда, с каким количеством зрителей события становятся массовыми в мэрии не указали. Например, в Москве по аналогичномупостановлению запретили мероприятия, где могут собраться больше 5 тысяч человек. Во Владимире запрет будет действовать до отмены режима повышенной готовностиПо официальным данным, на территории Владимира и области нет ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией.Официальный представитель мэрии Александр Карпилович:- Городское здравоохранение находится в юрисдикции администрации области, поэтому муниципалитет может получить оперативную информацию о реальной ситуации с коронавирусом не в режиме онлайн, а с определённой задержкой. Сейчас город и горожане живут обычной жизнью, но «предупреждён - значит, вооружён». Информация, поступающая в мэрию из соседних регионов, не позволяет ждать, пока коллеги из администрации Владимирской области, отвечающие за организацию здравоохранения в городе, примут системные решения на областном уровне. Исходя из этого власти города считают необходимым принять собственные меры по профилактике возможного распространения коронавируса на территории Владимира.