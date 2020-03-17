Утром 17 марта на сайте Большого театра появилось сообщение. Выполняя указ мэра Москвы, вводящий меры по предотвращению распространения коронавируса, Большой театр отменяет свои спектакли и концерты, которые должны были состояться в период с 17 марта по 10 апреля. Информация о порядке возврата билетов будет размещена позднее. Но, как оказалось, ситуация на главной сцене страны оказалась хуже, чем предполагалось.

Утром 17 марта на сайте Большого театра появилось сообщение. "Выполняя указ мэра Москвы, вводящий меры по предотвращению распространения коронавируса, Большой театр отменяет свои спектакли и концерты, которые должны были состояться в период с 17 марта по 10 апреля. Информация о порядке возврата билетов будет размещена позднее". Но, как оказалось, ситуация на главной сцене страны оказалась хуже, чем предполагалось.Телеграм-канала Mash с пометкой "молния" сообщил, что генеральный директор Большого театра Владимир Урин госпитализирован в Москве с подозрением на коронавирус. Причем в больницу он пришел сам. Его беспокоили слабость, озноб и заложенность носа. Потом температура подскочила до 38, появился сухой кашель.По заверению Владимира Георгиевича, он подхватил простуду во время работы в театре. Пока врачи диагностировали бронхит, под вопросом – двусторонняя пневмония средней тяжести. И, конечно, взяли тест на коронавирус. Результат будет через 4−5 дней. Пока же, как говорится, остается только молиться.16 Мар 2020 в 8:14 PDTЕсли окажется, что у Урина тот самый коронавирус, в зоне риска окажутся все, с кем он контактировал в последнее время. А это актеры, режиссеры, импресарио. Например, Фонд "Подари жизнь" планировал благотворительный концерт Viva La Vita, который должен был состояться на Исторической сцене Большого театра 6 апреля. И Урин каждый день встречался с представителями заявленных в афише звездами первой величины. Теперь все они тоже под подозрением.