Российские власти рассчитывают, что Белоруссия с пониманием отнесется к ограничительным мерам, которые были введены для предупреждения распространения коронавируса COVID-19.

Российские власти рассчитывают, что Белоруссия с пониманием отнесется к ограничительным мерам, которые были введены для предупреждения распространения коронавируса COVID-19."Россия принимает те меры, которые считает необходимыми. Мы рассчитываем на понимание наших партнеров, тем более, нашего ближайшего партнера и союзника Белоруссии, во время пандемии коронавируса", — сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представитель Кремля каждая страна имеет право принимать такие меры, какие считает необходимыми в сложившихся условиях.Ранее на сегодняшнем заседании правительства было принято решение закрыть границу России и Белоруссии для передвижения людей. Как пояснил премьер-министр Михаил Мишустин, данная меря является упреждающим шагом. "Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы и действовать на опережение", — подчеркнул он.Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что это решение стало для него неожиданным."Тема стоит того, чтобы подумать, как нам действовать соответственно и адекватно. У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело", — заявил агентству БелТА Лукашенко, комментируя ситуацию.В ближайшее время он намерен обсудить сложившееся положение с президентом России Владимиром Путиным.По последним данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире число заболевших коронавирусом нового типа уже превысило 153 тысяч человек. 5,7 тысячи скончались.