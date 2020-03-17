О запасах продуктов в отечественных магазинах в условиях эпидемии коронавируса рассказал пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко. Он отметил, что в стране наблюдается повышенный спрос на определенные категории товаров.

О запасах продуктов в отечественных магазинах в условиях эпидемии коронавируса рассказал пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко. Он отметил, что в стране наблюдается повышенный спрос на определенные категории товаров.Продуктов питания хватит на восемь недель, но запас постоянно пополняется. Самые популярные покупки россиян на фоне новостей об эпидемии коронавируса – гречка, макароны, средства дезинфекции и туалетная бумага.Производители заверили, что они готовы обеспечить торговые сети всем необходимым. По их мнению, ажиотаж на продукты – временная ситуация. Совместно с властями они думают над тем, как ускорить доставку наиболее популярных у населения товаров.Особое внимание уделяется поставкам в небольшие магазины, пишет газета "Известия". По словам Власенко, ситуация под контролем.16 Мар 2020 в 8:14 PDTВ свою очередь в Минпромторге заявили, что торговые сети из-за загодя стали запасаться всем необходимым. Ведомство уже разослало письмо с рекомендациями по работе в период борьбы с опасной инфекцией.Ранее представители Министерства промышленности и торговли объяснили ситуацию с пустыми полками в магазинах в условиях в России. Дело в том, что товар выкладывается в соответствии с определенным циклом. Это не означает, что его нет – продукция может быть в пути или в подсобке.