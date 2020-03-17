Мужчина инсценировал данную квартирную кражу. Похитив ювелирные изделия, он сдал их в ломбард...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский г.Москвы задержали молодого человека, подозреваемого в заведомо ложном доносе.В ОМВД России по району Косино-Ухтомский поступило сообщение о квартирной краже. По словам 28-летнего жителя столицы, к его знакомой на Оренбургской улице в квартиру проникли неизвестные и совершили кражу ювелирных изделий, после чего скрылись. Ущерб составил 30 тысяч рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что мужчина инсценировал данную квартирную кражу. Похитив ювелирные изделия, он сдал их в ломбард. Денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного статьей 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73